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أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة "ديلي ميل" أن نادي وست هام يونايتد وضع ثنائي ليفربول الشاب، هارفي إليوت وتايلر مورتون، ضمن قائمة اهتماماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وست هام يستهدف ثنائي ليفربول الشاب

ويبلغ الثنائي 22 عامًا، حيث يلعب إليوت كجناح هجومي ويمثل أحد أبرز المواهب الإنجليزية الصاعدة، بينما يشغل مورتون مركز لاعب الوسط الدفاعي، وقد قضى الموسم الماضي معارًا إلى هال سيتي وقدم مستويات لافتة.

ويأمل وست هام في تدعيم صفوفه بعناصر شابة قادرة على تقديم الإضافة تحت قيادة مدربه الجديد، ويبدو أن إدارة الهامرز ترى في إليوت ومورتون صفقتين مثاليتين للمستقبل.

حتى الآن، لم تُفتح مفاوضات رسمية مع ليفربول، لكن الاهتمام الجاد من وست هام قد يفتح الباب لتحرك محتمل خلال الأسابيع المقبلة، خاصة في حال حصول الريدز على تعاقدات جديدة في مراكز مشابهة تقلل من فرص مشاركة الثنائي بشكل أساسي.