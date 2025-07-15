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أحمد جودة - القاهرة - أكد المدافع الفرنسي الدولي بينوا باديشيل، البالغ من العمر 24 عامًا، استمراره مع نادي تشيلسي الإنجليزي خلال الموسم المقبل، ليضع حدًا للتكهنات التي ربطته مؤخرًا بالانتقال إلى صفوف أولمبيك مارسيليا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة "Footmercato" الفرنسية.

بينوا باديشيل يحسم مستقبله: لن أرحل عن تشيلسي

وكان اسم باديشيل قد طُرح بقوة داخل أروقة نادي مارسيليا، حيث يبحث النادي الفرنسي عن تدعيم دفاعه بعناصر ذات خبرة أوروبية، لكن اللاعب أغلق الباب أمام أي انتقال محتمل، مؤكدًا التزامه الكامل بمشروع النادي اللندني ورغبته في إثبات نفسه بقميص "البلوز".

وقال باديشيل في تصريحات مقتضبة نقلتها الصحيفة: "أنا باقٍ في تشيلسي، تركيزي منصب على الموسم الجديد وأريد أن أكون جزءًا من المشروع الحالي للنادي".

ويُعد باديشيل من أبرز المواهب الدفاعية الفرنسية الصاعدة، وقد انضم إلى تشيلسي قادمًا من موناكو في يناير 2023، لكنه عانى من إصابات أبعدته لفترات طويلة عن التشكيل الأساسي، قبل أن يبدأ في استعادة مستواه تدريجيًا بنهاية الموسم الماضي.