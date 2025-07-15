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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة النادي الأهلي عن تطورات ملف رحيل اللاعب أحمد عبد القادر، مشيرًا إلى أن هناك دهشة داخل النادي بعد انسحاب نادي الحزم السعودي من الصفقة رغم حصولهم على موافقة رسمية من القلعة الحمراء.

شوبير: عبد القادر جلس مع الزمالك.. والحسم في يد من يدفع الرقم المطلوب

وأوضح شوبير: "الأهلي وافق على عرض الحزم لضم عبد القادر، وبعد الموافقة بشكل رسمي، تفاجأ الجميع بانسحاب النادي السعودي من الصفقة، وهو ما أثار علامات استفهام لدى إدارة الأهلي."

وأضاف: "أنا قلت هنا قبل كده وبكرر، أحمد عبد القادر قعد مع مسؤولي نادي الزمالك، وكان فيه تواصل مباشر بين الطرفين."

وأشار شوبير إلى أن عبد القادر أبلغ المقربين منه في الوقت الحالي بوجود عروض محلية، أبرزها من ناديي سيراميكا كليوباترا وزد، مؤكدًا أن الأهلي ليس لديه أي مانع من انتقال اللاعب لأي نادٍ داخل مصر، بشرط التزام النادي الراغب في الشراء بالمبلغ الذي حدده الأهلي.

واختتم حديثه قائلًا: "الأهلي حدد رقم معين مقابل بيع عبد القادر، وأي نادٍ سواء الزمالك أو غيره يقدر يدفع الرقم ده، يتفضل يقدم عرض رسمي ويشيل."