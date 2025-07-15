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أحمد جودة - القاهرة - يواصل نادي بنفيكا البرتغالي مفاوضاته مع تشيلسي من أجل التعاقد مع جواو فيليكس بشكل دائم، حسبما أفادت صحيفة "آ بولا" البرتغالية.

بنفيكا يضغط لحسم صفقة فيليكس وتشيلسي يرفض الإعارة

النادي اللندني لا يُبدي أي نية لقبول صفقة على سبيل الإعارة، ويتمسك ببيع اللاعب البرتغالي البالغ من العمر 25 عامًا بشكل نهائي، وهو ما يعقد المفاوضات حتى الآن.

ويأمل بنفيكا في استعادة مهاجمه السابق لتعزيز خطه الهجومي قبل انطلاق الموسم الجديد، خاصة أن فيليكس لا يبدو ضمن خطط البلوز المستقبلية، لكن المقابل المالي قد يكون العائق الأكبر في سبيل إتمام الصفقة.