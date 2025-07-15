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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة "ستاندرد" أن نادي برينتفورد يدرس التعاقد مع الجناح الشاب عمرى هاتشينسون، لاعب إيبسويتش تاون ومنتخب إنجلترا تحت 21 عامًا، ليكون بديلًا محتملًا للمهاجم الكاميروني برايان مبويمو.

برينتفورد يتحرك لتعويض مبويمو وعيونه على نجم إنجلترا الشاب

هاتشينسون البالغ من العمر 21 عامًا خطف الأنظار خلال الموسم الماضي بفضل سرعته ومهاراته الهجومية، وقدرته على صناعة الفارق في الثلث الأخير من الملعب، ما جعله أحد أبرز المواهب الصاعدة في إنجلترا.

ويأتي اهتمام برينتفورد بهاتشينسون بعد اقتراب مبويمو من الانتقال إلى مانشستر يونايتد، حيث يسعى النادي اللندني إلى تأمين بديل بنفس المواصفات لضمان استمرارية القوة الهجومية للفريق في الموسم المقبل.