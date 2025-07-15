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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير لموقع Football Transfers أن نادي مانشستر يونايتد توصل إلى اتفاق مع نادي برينتفورد من أجل التعاقد مع المهاجم الكاميروني برايان مبويمو صاحب الخامسة والعشرين عامًا وذلك ضمن خطط النادي لتدعيم الخط الأمامي قبل انطلاق الموسم الجديد.

مانشستر يونايتد يتحرك بقوة ويقترب من ضم القاطرة الكاميرونية برايان مبويمو

وتأتي هذه الصفقة في إطار التحركات الجادة التي يقوم بها مانشستر يونايتد هذا الصيف بهدف إعادة بناء الفريق ومواصلة المنافسة على الألقاب بعد موسم شهد العديد من التحديات والانتقادات حول مستوى الهجوم

برايان مبويمو يعتبر أحد أبرز لاعبي برينتفورد منذ صعود الفريق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يمتاز بالسرعة والقوة البدنية والقدرة على اللعب في أكثر من مركز هجومي سواء كمهاجم صريح أو كجناح أيمن

خلال الموسم الماضي ورغم إصابته التي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة تمكن مبويمو من تسجيل تسعة أهداف وصناعة ستة آخرين في البريميرليغ مما جذب أنظار عدة أندية من بينها مانشستر يونايتد الذي تحرك سريعًا لحسم الصفقة

ومن المتوقع أن يخضع اللاعب للفحوصات الطبية خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة التي قد تكون إحدى الركائز الأساسية في مشروع المدرب إريك تين هاج لبناء فريق أكثر حدة في الثلث الأخير من الملعب