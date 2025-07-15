نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النيجيرى إسحاق سافيور ينضم للاتحاد السكندري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد سلامه القائم بأعمال رئيس النادى التعاقد مع النيجيري اسحاق سافيور.

النيجيرى إسحاق سافيور ينضم للاتحاد السكندري

ويلعب سافيور فى مركز خط الوسط وهو من مواليد 2002 وسبق له لنادى رينجرز النيجيرى.

وجاء التعاقد مع النيجيري اسحاق سافيور بعد موافقة أحمد سامى المدير الفني للفريق، ويعتبر سافيور هو الصفقة السابعة، للاتحاد السكندرى فى الميركاتو الصيفى الحالى بعد جنش ومحمود عجيب ونور علاء وكناريا ومحمد تونى وعبد الرحمن بودي.