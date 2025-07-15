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أحمد جودة - القاهرة - يُعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس عن إتمام التعاقد مع محمود ممدوح مهاجم فريق حرس الحدود السابق وذلك ضمن خطة النادي لتدعيم الفريق بعناصر مميزة خلال المرحلة المقبلة.

رسميًا.. مودرن سبورت يضم محمود ممدوح هداف حرس الحدود

ويعد ممدوح أحد أبرز المهاجمين الواعدين بمسابقة الدوري المصري خلال الفترة الأخيرة والذي تألق بقميص حرس الحدود وأحرز معه العديد من الأهداف المؤثرة.

محمود ممدوح هو الصفقة السادسة لفريق مودرن سبورت خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد التعاقد مع محمد أبو جبل ورشاد المتولي وعماد حمدي وأحمد المزهود وكمال السيد.