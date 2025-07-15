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أحمد جودة - القاهرة - تقدم محمود عز نائب رئيس قطاع الناشئين بنادى الاتحاد السكندرى باعتذار إلى إدارة النادى عن الاستمرار فى منصبه.

نائب رئيس قطاع الناشئين بالاتحاد السكندري يعتذر عن الاستمرار

وأرجع محمود عز اعتذاره عن الاستمرار فى منصبه إلى وجود خلافات فى وجهات النظر ولم يذكر تلك الخلافات مع من.

وأضاف محمود عز على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن تلك الخلافات لا تفسد للود قضية ولن تفسد أو تؤثر على علاقته بجميع القيادات بالنادى.

واختتم محمود عز كلامه مؤكدًا إنه بالرغم من اعتذاره عن الاستمرار في العمل إلا أنه سيظل فى خدمه نادى الاتحاد عندما يطلب منه ذلك كإبن من ابناء النادى.