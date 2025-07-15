نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حسن: جمهور الاهلي لا يحمي محمد الشناوي من سنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يري أحمد حسن كابتن منتخب مصر الأسبق أن جمهور الاهلي لايحمي محمد الشناوي حارس مرمي الفريق منذ سنوات. وقال الصقر أحمد حسن خلال تواجده ضيفا مع عمر ربيع ياسين ببرنامجه مان تو مان عبر صفحته الرسمية: "الشناوي قدم مباراة كبيرة أمام انتر ميامي والناس كلها تغنت بيه وفي المباراة الثانية فجأة الكل انقلب ضده". ويضيف الصقر: "جمهور الاهلي لايحمي الشناوي من سنين.. الناس نسيت أنه كان من اسبوع بس بطل". وتابع أحمد حسن: "الشناوي كابتن الفريق ولازم يكون نموذج مش مجرد لاعب".