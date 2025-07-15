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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت شبكة Footmercato الفرنسية أن نادي ليفربول أجرى محادثات مع المهاجم الفرنسي جان-فيليب ماتيتا، لاعب كريستال بالاس البالغ من العمر 28 عامًا، وذلك في إطار بحث "الريدز" عن دعم هجومي جديد خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ليفربول يفتح باب المفاوضات مع ماتيتا.. لقاء سري في باريس

وأفادت المصادر أن ماتيتا التقى بالفعل بممثلي نادي ليفربول في العاصمة الفرنسية باريس، في خطوة تشير إلى جدية النادي في التفاوض مع اللاعب الذي قدم موسمًا لافتًا بقميص كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.

ويُعتبر ماتيتا أحد أبرز المهاجمين البدنيين في البريميرليج، ويتمتع بقدرات تهديفية قوية، ما يجعله خيارًا محتملًا لتدعيم خط هجوم ليفربول تحت قيادة المدرب الجديد آرني سلوت.