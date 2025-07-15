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أحمد جودة - القاهرة - كشفت شبكة "TalkSport" أن نادي آرسنال يستعد للدخول في محادثات رسمية مع كريستال بالاس، من أجل ضم الجناح الإنجليزي إيبيريشي إيزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

صفقة هجومية نارية.. آرسنال يتحرك لضم إيزي من كريستال بالاس

ويرغب "الجانرز" في التوصل لاتفاق مباشر مع كريستال بالاس دون الحاجة إلى تفعيل الشرط الجزائي في عقد اللاعب والبالغ 68 مليون جنيه إسترليني.

ويُعد إيزي (27 عامًا) أحد أبرز لاعبي الدوري الإنجليزي في الموسمين الأخيرين، ونجح في لفت الأنظار بأدائه المهاري وقدرته على صناعة الفارق، كما حجز مكانًا في قائمة منتخب إنجلترا المشاركة في يورو 2024.

ويبدو أن آرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا يرى في إيزي القطعة الناقصة التي قد تضيف مرونة هجومية إضافية للفريق في سباق المنافسة على الدوري الموسم المقبل.