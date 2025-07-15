اللجنة العمانية لألعاب المضرب تدشن برنامجها الصيفي «صيفنا إسكواش»

لتأهيل الناشئين وتوسيع قاعدة اللعبة

دشنت اللجنة العمانية لألعاب المضرب برنامجها الصيفي الجديد «صيفنا إسكواش» والذي يستمر حتى 30 يوليو الجاري بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، وتحديداً في ملاعب الاسكواش المخصصة بالمجمع، ويستهدف البرنامج الأشبال من الفئة العمرية بين 8 إلى 13 سنة ذكوراً وإناثاً، في خطوة تهدف إلى استثمار أوقات الفراغ خلال فترة الإجازة الصيفية بشكل مفيد وممتع، من خلال تعريفهم برياضة الاسكواش، وتطوير مهاراتهم البدنية والذهنية، وتعزيز روح التنافس والالتزام والانضباط لديهم، ويشرف على البرنامج نخبة من مدربي اللجنة العمانية لألعاب المضرب، ومشاركة بارزة من لاعبي المنتخب الوطني للعبة.

ويأتي البرنامج في إطار استراتيجية اللجنة الهادفة إلى نشر ثقافة رياضة الاسكواش في أوساط المجتمع العُماني، الى جانب توسيع قاعدة الممارسين من الفئات العمرية الصغيرة، وتنمية المهارات الحركية والبدنية للأطفال بطريقة علمي، بالإضافة إلى توفير بيئة رياضية إيجابية تسهم في بناء شخصية الطفل وتعزز من ثقته بنفسه.

وفي هذا السياق؛ أوضح مساعد مدرب مراكز إعداد رياضيي الاسكواش سالم بن سلطان المقبالي والمشرف على برنامج صيفنا اسكواش بأن البرنامج يعتبر فرصة جيدة لتعريف المشاركين بهذه اللعبة واكتشاف المواهب وفي نفس الوقت حثهم على ممارسة الرياضة بشكل عام في حياتهم اليومية لما لها من فوائد كبيرة للصحة.

ومن جهته أشاد محمد البطاشي لاعب منتخبنا للاسكواش والمدرب في برنامج صيفنا اسكواش بالبرنامج قائلاً «صيفنا ممتع مع رياضة الاسكواش، حيث أتى صيفنا اسكواش ليشجع الأطفال على تجربة هذة اللعبة الجميلة وللكشف عن المواهب المميزة لمنتخب الناشئين، وتعد هذة المبادرة مهمة جداً لنشر الرياضة بين الأطفال وهم الفئة المستهدفة» وأضاف البطاشي «نشكر اللجنة العمانية لألعاب المضرب على جهودهم في هذا السياق وعلى الفكرة المميزة والتنظيم المتقن».

وعبر المشاركون في البرنامج عن الفائدة والحماس الذي حصلوا عليه من المشاركة في صيفنا رياضة، حيث قال المشارك راشد بن سعيد راشد البادي -طالب في الصف الثامن- حول البرنامج « البرنامج جميل جدا، ومشوق، وفيه تحدي كبير، كما أنه في نفس الوقت ممتع، وأنا أعتقد بأن الإسكواش مهمة لنا لرفع مستوى ردة الفعل والتركيز، كما أشكر المدربين سالم المقبالي ومحمد البطاشي على اهتمامهم وعلى التدريب الممتع والمشوق.

أما المشاركة ردينة بنت عبدالله الصباحي فقد قالت «أحب صيفنا اسكواش كثيراً، وتعلمت فيه لعب العديد من المهارات، وكيف نلعب الاسكواش والجري في الملعب، واستخدام المضرب، وأرغب في الاستمرار في التدريب، وأحضر هنا لأتدرب وأتعلم أكثر عن هذه الرياضة مع إخواني نايف ودانة والجميع مستمتع بذلك». يشار الى أن برنامج «صيفنا اسكواش» لا يهدف فقط إلى الترفيه والتدريب، بل يمثل منصة عملية لاكتشاف وصقل المواهب الواعدة في رياضة الاسكواش، حيث يمكن من خلاله رصد القدرات الرياضية لدى المشاركين وتوجيههم لاحقًا للالتحاق بالأندية أو برامج التطوير المستمرة التابعة للجنة، كما يأتي تنظيم هذا البرنامج تأكيدًا على التزام اللجنة العمانية لألعاب المضرب بتوجيه اهتمام خاص بالفئات السنية الصغيرة، وفتح أبواب رياضة الاسكواش أمام الجيل الجديد، بما يحقق الاستدامة الرياضية ويمهد الطريق أمام نجوم المستقبل.