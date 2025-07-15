طائرتنا تنهي إجراءات سفرها لمملكة البحرين والافتتاح أمام الكويت

للمشاركة فـي بطولة أمم غرب آسيا

كتب ــ بدر الزدجالي:

انهى يوم امس منتخبنا الوطني الاول للكرة الطائرة للصالات معسكره الاعدادي الاخير ضمن برنامج مشاركته في منافسات بطولة امم غرب اسيا التي تستضيفها مملكة البحرين خلال الفترة من 19 الى 21 من الشهر الحالي بمشاركة ثمانية منتخبات في مشاركة هامة للمنتخب الاول بعد توقف طويل عن تمثيل سلطنة عمان في البطولات الخارجية، ويلعب منتخب في منافسات البطولة في المجموعة الثانية والتي تضم بجواره منتخبات الكويت والسعودية وقطر ويفتتح مشواره يوم السبت القادم بلقاء المنتخب الكويتي.

وجاء المعسكر الاخير للمنتخب الذي اقيم في المجمع الرياضي بالبريمي لمدة خمسة ايام استعد فيها المنتخب تحت اشراف مدرب المنتخب الايراني محمد وكيلي ومساعده حميد المقبالي بشكل جيد في اخر محطات اعداده للبطولة، حيث تم التركيز على الكثير من الجوانب منها معالجة الاخطاء واللعب بتقسيمات بين اللاعبين ونقاط الضعف والتركيز على العديد من الجوانب الفنية الهامة.

وكان من المقرر ان يلعب منتخبنا مباراتين مع شقيقه المنتخب الاماراتي في معسكر البريمي على ان تقام المباريات في مدينة العين الا ان الظروف لم تسمح للمنتخبين بإقامة تلك المباريات الودية، حيث يشارك المنتخب الاماراتي كذلك في منافسات هذه البطولة.

ومن المقرر ان تغادر بعثة المنتخب غدا الخميس الى مملكة البحريني للمشاركة في منافسات البطولة عبر مطار مسقط الدولي واستقر الجهاز الفني على القائمة الحالية للاعبي المنتخب التي ستشارك في منافسات البطولة.

وحول جاهزية المنتخب قال حميد المقبالي مساعد مدرب المنتخب الوطني بان المنتخب انهى برنامج الاعدادي للمشاركة في منافسات بطولة غرب اسيا، ويعد برنامجا مثاليا ونقدم الشكر الى الاتحاد العماني للكرة الطائرة على توفير هذا البرنامج المتكامل من معسكرات داخلية وخارجية واستفاد خلالها المنتخب بشكل كبير من كم المباريات التي خاضها والبالغ عددها عشر مباريات منها مباريات في معسكر مصر والذي صقل لاعبينا بشكل كبير من خلال المباريات التي خاضها وبعدها خاض المنتخب مباريات ودية مع شقيقه المنتخب السعودي والتي تكلل بالنجاح في معسكر مسقط واستفدنا كثيرا من تلك اللقاءات، وحقق خلالها المنتخب ثلاثة انتصارات وخسارة واحدة وقدم لاعبونا مستوى مثاليا وجميلا في تلك المباريات العشرة وتحسن اداء اللاعبين بشكل كبير. واضاف جاءت اخر المحطات في معسكر البريمي والذي يعد معسكرا جيدا لتوفر كافة الامكانيات واحتياجات اللاعبين والجهاز الفني من صالات وملاعب وركزنا خلال المحطة الاخيرة على معالجة الاخطاء ونقاط الضعف ودراسة المنتخب المشاركة في البطولة ونثمن الجهود الكبيرة التي بذلتها ادارة مجمع البريمي الرياضي من توفير كافة احتياجات المنتخب وكان من المقرر ان نلعب مباريات مع المنتخب الاماراتي الشقيق الا ان الظروف لم تسمح للمنتخبين.

وقال المقبالي بان المنتخب سوف يغادر غدا الخميس وسوف يخوض حصة تدريبية له في اليوم الثاني على ان يفتتح مشواره امام المنتخب الكويتي يوم السبت القادم وقد درس الجهاز الفني المنتخب الكويتي بشكل جيد وهو من المنتخبات الجيدة وخاض الكويت معسكرا في تونس ولعب عددا من المباريات امام منتخب ليبيا والاندية التونسية ونسعى في الافتتاح الحصول على نقاط الفوز من اجل المنافسة على التأهل الى المربع الذهبي ونعول على لاعبينا الكثير في هذه البطولة لتقديم المستوى المشرف وابراز تطور الطائرة العمانية.

قائمة لاعبي المنتخب

تضم قائمة لاعبي المنتخب المشاركة في منافسات البطولة، حيث يلعب في مركز 2 اسماعيل الحيدي وخميس الجابري وفي مركز 1 (المعد) اللاعبان حمد المقبالي وادم الجلبوبي فيما يلعب في مركز 4 اللاعبين ادم الجرادي ومحمود السعدي ويونس العامري واحمد التوبي وعبدالباسط البلوشي، أما في مركز الوسط (السنتر) كل من المخضرم سعود المعمري وحمد المعمري ويوسف الشكيلي وفي مركز (الليبرو) اللاعبان عبدالله المقبالي وعبدالله الشبلي .