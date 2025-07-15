نزوى ـ من سالم بن عبدالله السالمي: سحبت بمركز نزوى الثقافي قرعة بطولة دوري شجع فريقك (دوري الهواة) على مستوى محافظة الداخلية، وذلك تحت رعاية أحمد بن محمد الحراصي مدير إدارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة الداخلية وممثلي الإتحاد العماني لكرة القدم والفرق المشاركة بمشاركة ١٢ فريقا هي: العروبة والصمود من نادي نزوى والسور والمستقبل من نادي بهلاء والعربي والنجم الساطع من نادي البشائر والسد وإمطي من نادي إزكي والعين والهلال من نادي سمائل والفرفارة والشرقي من نادي فنجاء، وأسفرت القرعة على صعودة (4) فرق إلى الدور القادم والفرق هي: السور ممثل نادي بهلاء والعربي ممثل نادي البشائر والعين ممثل نادي سمائل والسد ممثل نادي إزكي. وتلعب أول مباراه يوم الخميس على ملعب فريق إمطي بين الفرفارة وإمطي وسوف تستمر لغاية ١ /‏ ٨ ويشرف على البطولة طاقم تحكيمي وفني من الاتحاد العماني لكرة القدم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فريقا الفرفارة وإمطي يقصان غدا شريط مباريات دوري شجع فريقك بالداخلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.