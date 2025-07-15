مزيد من النقاط لمتسابقنا أحمد الحارثي فـي بطولة العالم للتحمل على حلبة إنترلاجوس بالبرازيل

بختام مشاركته فـي خامس الجولات

أنهى المتسابق أحمد الحارثي سباق الجولة الخامسة لبطولة العالم للتحمل التي جرت أحداثها على حلبة إنترلاجوس بمدينة ساوباولو البرازيلية في المركز العاشر بالترتيب العام لفئة سيارات جي تي 3 بعد سباق صعب ومثير، حيث تمكن الثلاثي أحمد الحارثي والبطل الإيطالي فالنتينو روسي والجنوب إفريقي كليفن فيندرليند على متن سيارة بي إم دبليو (إم 4) التي تحمل الرقم 46 من التقدم قليلًا نحو الأمام إلى أن تمكنوا من إنهاء السباق بالمركز العاشر عقب انطلاق الفريق من المركز الرابع عشر عند الانطلاقة الرسمية للسباق الذي بلغت مدته 6 ساعات.

نتيجة التأهيلات الرسمية للفريق لم تكن بمستوى الطموح للسائقين والفريق الفني بعد أن واجه الفريق صعوبة في تسجيل توقيت جيد للدخول في منافسة قوية ومحتدمة مع بقية الفرق المشاركة بالسباق الخامس ضمن روزنامة بطولة العالم للتحمل، لذلك اعتمد فريق دبليو آر تي على خبرة المتسابقين أثناء السباق وإحداث نوع من التغيير في مجريات السباق.

أول الجالسين خلف سيارة بي إم دبليو (إم 4) التي تحمل الرقم 46 كان أحمد الحارثي الذي بدأ من المركز الرابع عشر مع شارة الانطلاق، ومع مرور الوقت تراجع الحارثي إلى المركز السابع عشر، لكنه سرعان ما عاد إلى المنافسة من جديد، وتمكن من الوصول سريعًا للمركز الثالث عشر بفضل التركيز والضغط المباشر على المنافسين، ومع انتهاء فترة قيادته للسيارة تولَّى المهمة السائق الآخر الجنوب إفريقي كليفن فندرليند والذي حاول جاهدًا في الدخول ضمن فرق العشرة الأوائل في اللفات الأولى ثم التوجه نحو الصفوف الأمامية. متسابقنا أحمد الحارثي والمدعوم من وزارة الثقافة والرياضة والشباب ومجموعة أوكيو وصحار الدولي وعُمانتل واكتشف عُمان والشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال وبي إم دبليو عُمان عاد خلف مقود السيارة من جديد بعد خروج كيلفن وسعى إلى تحسين مركز الفريق وتمكن من الوصول إلى مجموعة الصفوة بالسباق، لكنه أنهى دوره في المركز العاشر، ليأتي الدور على الإيطالي روسي لإنهاءالسباق في مركز أفضل من المركز العاشر، ولكن الوقت قد فات وداهم الجميع والسباق كان على أشده واكتفى الفريق بإنهاء هذه الجولة بالمركز العاشر. وبعد ختام سباق البرازيل على حلبة إنترلاجوس قال الحارثي: إن المتسابقين والفريق بذلوا ما باستطاعتهم من جهد للوصول إلى مركز أفضل، لكن الظروف بالحلبة والأجواء في داخل السباق لم تسعفهم إلى تحصيل مركز أفضل من العاشر وهو مركز مؤدٍّ للحصول على نقاط إضافية في ترتيب عام البطولة. وقال: أشكر الجميع هنا من إخواني السائقين والفريق الفني حاولنا مرارًا وتكرارًا تسجيل مركز أفضل، ولكن شاءت الظروف هنا أن نقف عند هذا المركز، ولكن سنسعى إلى تقديم سباق أفضل في الولايات المتحدة الأميركية بتاريخ 7 سبتمبر المقبل.