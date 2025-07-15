نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد انطلاق الدوري الإنجليزي موسم 2025-26 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في أنحاء المعمورة، موعد انطلاق الدوري الإنجليزي موسم 2025-26.

وحقق ليفربول بقيادة الأسطورة المصرية محمد صلاح لقب البريميرليج لموسم 2024-25، برصيد 84 نقطة بفارق 10 نقاط عن صاحب مركز الوصافة فريق آرسنال.

وأصبح ليفربول أكثر من حقّق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بالمناصفة مع مانشستر يونايتد تاريخيًا 20 مرة، ويأتي أرسنال في المركز الثالث بـ13 لقبًا.

وودّع كل من ليستر سيتي، ساوثهامبتون، وإبسويتش تاون البريميرليج، بينما تأهل سندرلاند وليدز يونايتد وبيرنلي.

موعد انطلاق الدوري الإنجليزي موسم 2025-26

من المقرر، أن تنطلق مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" لموسم 2025-26، في الخامس عشر من شهر أغسطس القادم، وتحديدًا مواجهة ليفربول ضد بورنموث في تمام الساعة العاشرة مساءًا، بتوقيت مصر والسعودية وقطر.

مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي

▪︎ليفربول ضد بورنموث - 15 أغسطس 2025 - العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية.

▪︎أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد - 16 أغسطس 2025 - الثانية والنصف - بتوقيت مصر والسعودية.

▪︎برايتون ضد فولهام - 16 أغسطس 2025 - الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية.

▪︎نوتنجهام فورست ضد برينتفورد - 16 أغسطس 2025 - الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية.

▪︎سندرلاند ضد وست هام يونايتد - 16 أغسطس 2025 - الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية.

▪︎توتنهام ضد بيرنلي - 16 أغسطس 2025 - الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية.

▪︎وولفرهامبتون ضد مانشستر سيتي - 16 أغسطس 2025 - السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مصر والسعودية.

▪︎تشيلسي ضد كريستال بالاس - 17 أغسطس 2025 - الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

▪︎مانشستر يونايتد ضد آرسنال - 17 أغسطس 2025 - في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت مصر والسعودية.

▪︎ليدز يونايتد ضد إيفرتون - 18 أغسطس 2025 - في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية.