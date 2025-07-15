نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسباب اعتذار الهلال عن عدم خوض السوبر السعودي والعقوبات المنتظرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تقدم الهلال باعتذار رسمي عن المشاركة في النسخة المقبلة من مسابقة السوبر السعودي، المقرّر إقامتها في هونغ كونغ.

وكشفت تقارير سعودية، عن السبب وراء اعتذار الهلال عن المشاركة في مسابقة السوبر السعودي، الأرهاق الشديد الذي تعرض له لاعبي الزعيم خلال الفترة الماضية وتلاحم المباريات خاصةً بعد بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وأوقعت القرعة الهلال في لقاء مثير أمام القادسية في الدور نصف النهائي، بينما سيواجه النصر مع اتحاد جدة.

ويسعى الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلال الأيام القليلة القادمة في إقناع مسؤولي الهلال بالعدول عن قرار الاعتذار، والمشاركة في السوبر السعودي، خصوصًا أن البطولة ستقام خارج السعودية.

العقوبات المنتظرة

فماذا يحدث في حال اعتذار الهلال من المسابقة حسب لائحة السوبر السعودي؟

▪︎يدفع زعيم الأندية السعودية غرامة قدرها نصف مليون ريال،

▪︎يحرم الهلال من الاشتراك فى بطولة السوبر السعودي فى الموسم التالي.