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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، تفاصيل صفقة انتقال لاعب وسط منتخب مصر حمدي فتحي إلى نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

صفقة مدوية.. بيراميدز يضم نجم الأهلي بعقد خرافي

وأكد الغندور أن حمدي فتحي وقع رسميًا على عقد مدته 3 مواسم مع نادي بيراميدز، في صفقة قوية تهدف لتعزيز خط وسط الفريق الطامح لحصد البطولات في الموسم المقبل.

وأضاف الغندور أن اللاعب سوف ينضم إلى معسكر بيراميدز خلال 48 ساعة، استعدادًا للانخراط في التحضيرات النهائية قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث يجهز الفريق لمنافسات الدوري المحلي ودوري أبطال إفريقيا.

وأشار إلى أن حمدي فتحي سيحصل على 120 مليون جنيه سنويًا، ليصبح من بين أعلى اللاعبين أجرًا في الكرة المصرية حاليًا، وهو ما يعكس حجم الرهان عليه من إدارة بيراميدز لتعويض أي فراغ في وسط الملعب، خاصة بعد رحيل عدد من اللاعبين.

ويُعد انضمام حمدي فتحي إلى بيراميدز من أبرز الصفقات في الميركاتو الصيفي، في ظل خبراته الكبيرة مع الأهلي والمنتخب الوطني، وقدرته على تقديم الإضافة في النواحي الدفاعية والهجومية.