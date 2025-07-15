نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقات أندية الدوري المصري في الميركاتو الصيفي 2025.. موسم انتقالات مشتعل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد موسم الانتقالات الصيفية في الدوري المصري تحركات نشطة ومفاجآت عديدة بين الأندية، مع سعي كل فريق لتعزيز صفوفه بتدعيمات قوية قبل انطلاق الموسم الجديد.

وتفاوتت صفقات الأندية المصرية في الميركاتو الصيفي الحالي ما بين تعاقدات من العيار الثقيل، وعودة نجوم بارزين، بالإضافة إلى تدعيمات محلية ودولية في مختلف المراكز.

وتصدّر النادي الأهلي مشهد الصفقات الكبرى، في حين نجح غريمه التقليدي الزمالك في إبرام تعاقدات قوية أيضًا من أجل تعزيز مختلف المراكز، في حين لم يبرم نادي بيراميدز أي صفقات حتى الآن.

ونرصد في هذا التقرير أبرز صفقات الأندية في الدوري المصري حتى الآن، حسب ما تم الإعلان عنه رسميًا:

الأهلي

محمد سيحا (حارس مرمى – المقاولون العرب) - التونسى محمد على بن رمضان (فرينكفاروش المجري) - محمود حسن تريزيجيه (طرابزون سبور التركي) - محمد شريف (الخليج السعودي) - أحمد زيزو (الزمالك) - أحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري (سيراميكا) - مصطفى العش (زد) - ياسين مرعى (فاركو).

الزمالك

المهدي سليمان (حارس مرمى -الاتحاد السكندري) - عمرو ناصر (فاركو) – شيكو بانزا (إستريلا دا أمادورا البرتغالي)

المصري

عمر الساعي (الأهلي) - منذر طمين (شباب قسنطينة).

الاتحاد السكندري

محمود جنش (حارس مرمى - مودرن سبورت) - محمد متولي كناريا ومحمد توني ونور علاء عبدالرحمن بودي (سيراميكا كليوباترا) - محمود عجيب (ديروط) - أحمد محمود (الزمالك)

غزل المحلة

أحمد العش (البنك الأهلي) - أحمد حامد شوشة (الجونة) - أحمد عتمان (بلدية المحلة) - يوسف العزب (المقاولون العرب) - محمد اسلام قرموشه (المريخ البورسعيدي).

سيراميكا كليوباترا

محمد طارق (حارس مرمى – السكة الحديد) - خالد عبدالفتاح وكريم الدبيس (الأهلي) – محمد المغربي (الاتحاد السكندري).

البنك الاهلي

أحمد طارق سليمان (حارس مرمى – بروكسي) - عمرو الجزار ومحمد أشرف بن شرقي (غزل المحلة) - أحمد أمين قفة ومصطفى دويدار (انبي) - أحمد متعب ويسري وحيد (طلائع الجيش).

إنبي

عبدالله أقطاي (طنطا) – محمد عبدالبصير "شرقية" (القناة) - محمد جولدي وحازم تمساح (النجوم) - مهند بكري (المقاصة) - سيد سعيد (العبور).

حرس الحدود

عمرو شعبان (حارس مرمى – الجونة) – أحمد جمال (انبي) - محمد حمدي زكي ومحمد جابر (غزل المحلة) – إسماعيل أشرف (الشرقية للدخان) - أحمد الشيخ (طلائع الجيش) - محمود البدرى (القناة) – عمرو المرسي (شباب طامية)

بتروجت

عبدالكافي رجب "حارس مرمى"، ومؤمن عاطف (وادي دجلة) – أحمد ياسين (البنك الأهلي) – عبدالله دياباتيه (الاتحاد السكندري).

مودرن سبورت

محمد أبو جبل (حارس مرمى - البنك الأهلي) – كمال السيد "حارس مرمى" وعماد حمدي (الإسماعيلي) - رشاد المتولي (بتروجت) - محمود ممدوح (حرس الحدود) - أحمد مزهود (النجم الرياضي بالمتلوي) – جودون شيكا (طلائع الجيش) – محمد يسري (المنصورة) – مصطفى مطاوع (الإنتاج الحربي).

الجونة

زياد عسكر (حارس مرمى – لافيينا) - أحمد بليا وصابر الشيمي (أسوان).

المقاولون العرب

محمد فوزي (حارس مرمى – أبو قير للأسمدة) - محمود الطنطاوي "دعبسة" (كهرباء الاسماعيلية) - أحمد مجدي كهربا (بلدية المحلة) - محمود أبو جودة (حرس الحدود) – إسلام هشام (بتروجت)

وادي دجلة

هشام محمد (الإسماعيلي) - إبراهيم البهنسي (أسوان) - محمد رجب (الاتحاد السكندري) – أحمد فاروق (ديروط).

كهرباء الإسماعيلية

عمر السعيد من المجد الليبي – محمد أوناجم من الصقور الليبي - ميشو عماره من القناة - عبد الفتاح شتا من بروكسي - محمد فاروق من المجد الإماراتي – على الجابري من سيراميكا كليوباترا.

طلائع الجيش

محمد مجدي (حارس مرمى – مودرن سبورت) - محمود عبدالعزيز (نبروه) – حسام الدين السويسي (اتحاد بن قردان) – خالد أبو زيادة (بتروجيت) – كريم يحيي (الاتحاد السكندري) – محمد عاطف (الزمالك) – أحمد طارق (الشرقية)

سموحة

أحمد ميهوب "حارس مرمى" وأحمد فوزي (بيراميدز) - حسام أشرف (الزمالك) – يوسف فلاحي (البنزرتي التونسي) – عماد فتحي (طلائع الجيش) – سمير فكري وخالد الغندوري (المصري) - محمد رجب (كهرباء الإسماعيلية) – يوسف عفيفي (سيراميكا كليوباترا).

