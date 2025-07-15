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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عن إجراء تغيير في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بانضمام عضو جديد، وذلك استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026.

ليفربول يعين عضوًا جديدًا في الجهاز الفني

النادي الإنجليزي أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، انضمام كولن ستيوارت مدرب الحراس إلى الجهاز الفني بقيادة الهولندي أرني سلوت.

وكان حارس المرمى الإسكتلندي كولن ستيوارت قد اعتزل ممارسة كرة القدم عام 2014، قبل أن يتجه إلى مجال التدريب بعد ذلك.

وانضم كولن ستيوارت إلى طاقم التدريب الخاص بالريدز بقيادة الهولندي أرني سلوت، حيث كان يتولى مسوؤلية تدريب الحراس في نادي رينجرز الإسكتلندي من قبل.

وقضى كولن ستيوارت، الذي كان من ناشئي نادي إيبسويتش تاون الإنجليزي، معظم مسيرته المهنية كلاعب كرة قدم في الدوري الإسكتلندي، ثم قرر اعتزال اللعبة عام 2014 والاتجاه إلى مجال التدريب.