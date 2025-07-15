نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيسوس يصطحب كتيبة نجاح الهلال للنصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي النصر السعودي رسميًا تعاقده مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس لتولي القيادة الفنية للفريق الأول، استعدادًا لخوض منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، في خطوة لافتة تأتي بعد أقل من 3 أشهر على نهاية تجربته مع نادي الهلال، الغريم التقليدي.

جيسوس يصطحب كتيبة نجاح الهلال للنصر

ويصطحب جيسوس معه جهازًا فنيًا متكاملًا يضم 7 مساعدين، غالبيتهم رافقوه في فترته الناجحة مع الهلال، مما يعكس رغبة النصر في الاستفادة من خبراته الميدانية وسجله الحافل بالبطولات.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن الطاقم الفني الجديد يشمل كلًا من:

جواو دي ديوس (مساعد أول)

فابيو جيسوس (مساعد مدرب)

تياجو أوليفيرا (مدرب متخصص في إعداد المدافعين)

مارسيو سامبايو (مدرب اللياقة البدنية)

جيل هنريكي ورودريجو أراوجو (محللا الأداء)

كما ينضم إليهم وجه جديد لم يسبق له العمل في الهلال، وهو جواو كارلوس الذي سيتولى مهام السكرتير الفني والمنسق الإعلامي للمدرب.

ويأمل النصراويون في تكرار التجربة الناجحة التي عاشها جيسوس مع الهلال، حيث توج خلال فترته بعدة ألقاب من بينها: الدوري السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، وبطولتين في كأس السوبر، ما يعزز الآمال بتحقيق إنجازات مماثلة مع "العالمي" في الموسم المقبل.