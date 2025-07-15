نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد انطلاق الدوري الألماني موسم 2025-26 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم "موقع دوت الخليج الرياضي " موعد انطلاق منافسات بطولة الدوري الألماني في موسمه الجديد 2025-26، بعدما توج فريق بايرن ميونخ باللقب في الموسم الماضي.



حيث نجح فريق بايرن ميونخ في التتويج ببطولة الدوري الألماني في موسمه الماضي 2024-25 للمرة الرابعة والثلاثين في تاريخه.



موعد انطلاق بطولة الدوري الألماني موسم 2025-26



ومن المقرر أن تنطلق مباريات بطولة الدوري الألماني في موسمه الجديد 2025-26، يوم 22 أغسطس المقبل 2025، وسينتهي يوم 16 مايو من عام 2026.



وسيلتقي فريق بايرن ميونخ في افتتاح الموسم الجديد من بطولة الدوري الألماني مع نظيره لايبزيج يوم 22 أغسطس الموافق الجمعة على ملعب أليانز أرينا.



القنوات الناقلة لمباريات الدوري الألماني



والجدير بالذكر أن مباريات بطولة الدوري الألماني سيتم إذاعتها بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

