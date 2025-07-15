موعد انطلاق الدوري المصري موسم 2025-26

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أحمد جودة - القاهرة - ينتظر محبي كرة القدم، موعد انطلاق منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز في موسمه الجديد 2025-26 والتي سيشهد مواجهات من العيار الثقيل بين الفرق.



وكان فريق الأهلي توج بالنسخة الماضية 2024-25 من بطولة الدوري المصري الممتاز، للمرة الخامسة والأربعين في تاريخه.



موعد انطلاق الدوري المصري في موسمه الجديد



وأعلنت رابطة الأندية المحترفة موعد انطلاق بطولة الدورى المصري الممتاز للموسم الجديد 2025 – 2026، والذي سيكون يوم 8 أغسطس المقبل، على أن ينتهي الدورى في مايو 2026.



واستقر اتحاد الكرة على تعديل موعد انطلاق بطولة الدوري المصري، ليبدأ 8 أغسطس بدلا من 15 من نفس الشهر، حتى يخوض اللاعبون 3 أو 4 جولات مع أنديتهم قبل معسكر المنتخب الوطنى الأول في شهر سبتمبر المقبل للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.



ويتواجد في الموسم الجديد 21 فريقًا يتنافسون على بطولة الدوري المصري، بعدما تم إلغاء الهبوط في الموسم الماضي.

