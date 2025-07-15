الرياضة

شبانة: وسام يواصل التمرد ويطلب جلسة مع الخطيب

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شبانة: وسام يواصل التمرد ويطلب جلسة مع الخطيب

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أحمد جودة - القاهرة -  

كشف الإعلامي محمد شبانة بعضا من كواليس الإجتماع الذي جمع بين الكابتن محمد يوسف المدير الرياضي للنادي ووسام أبو علي مهاجم الفريق.

شبانة: وسام يواصل التمرد ويطلب جلسة مع الخطيب

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن وسام غضب من عدم التوصل لحل مع محمد يوسف للرحيل وإحتد معه في الحديث.

وأضاف شبانة أن وسام طلب عقد جلسة مع الكابتن محمود الخطيب للتفاوض بدلا من الكابتن محمد يوسف قبل سفر بعثة الفريق إلى تونس.

وأكمل شبانة بأن رد يوسف على المهاجم الفلسطيني كان "مفيش اجتماع قبل السفر.. الكابتن معاكم في معسكر تونس ولو عرفت تقعد معاه في تونس اقعد" وهو ما أثار غضب وسام وإنهاء الجلسة.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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