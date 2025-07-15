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أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي محمد شبانة بعضا من كواليس الإجتماع الذي جمع بين الكابتن محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي ووسام أبو علي مهاجم الفريق.

شبانة: وسام يواصل التمرد ويطلب جلسة مع الخطيب

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن وسام غضب من عدم التوصل لحل مع محمد يوسف للرحيل وإحتد معه في الحديث.

وأضاف شبانة أن وسام طلب عقد جلسة مع الكابتن محمود الخطيب للتفاوض بدلا من الكابتن محمد يوسف قبل سفر بعثة الفريق إلى تونس.

وأكمل شبانة بأن رد يوسف على المهاجم الفلسطيني كان "مفيش اجتماع قبل السفر.. الكابتن معاكم في معسكر تونس ولو عرفت تقعد معاه في تونس اقعد" وهو ما أثار غضب وسام وإنهاء الجلسة.

