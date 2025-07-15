نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسباب إلغاء ودية الأهلي والنجم الساحلي التونسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أسباب إلغاء ودية النجم الساحلي التونسي، في معسكر الفريق بتونس استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة، أن إلغاء المباراة الودية جاء بسبب عدم قدرة النجم الساحلي، على دفع مبلغ 200 ألف دولار وهي قيمة مواجهة المارد الأحمر.

وتابع: "الأمر غير مرتبط بتمسك الأهلي بخوض المباراة في مدينة طبرقة التونسية أو بتمسك النجم بخوض المباراة على ملعبه في سوسة ولكن الأزمة مالية فقط".

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو اليوم، تدريبات الكرة على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار الاستعداد للموسم الجديد، بعد أن اكتفي اللاعبون بأداء قياسات بدنية وطبية فقط أمس، في اليوم الأول لتجمع الفريق لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد.



ومن ناحية أخرى، استعرض مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه الذي عقد ظهر أمس سلسلة المشروعات التي سوف يتم افتتاحها في كافة أفرع النادي خلال المرحلة الحالية.

افتتاح بوابة المعلمين الجديدة

وتبدأ تلك المشروعات يوم الخميس القادم بافتتاح «بوابة المعلمين» الجديدة المطلة على شارع صالح سليم بمقر النادي بالجزيرة، والتي يتصدرها نسر الأهلي الذهبي العملاق، ويعكس تصميمها شخصية الأهلي، من خلال التركيز على اللون الأحمر.



الخطيب يرافق بعثة الأهلي إلى تونس

واستعرض مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه الذي عقد ظهر أمس ترتيبات سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم والتي يرافقها محمود الخطيب إلى تونس، لخوض معسكر الإعداد قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد والاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالبعثة.

ولضمان تحقيق أقصى استفادة من المعسكر، خاصةً بعد فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 18 يومًا عقب المشاركة في كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي معسكرًا في مدينة طبرقة التونسية بداية من يوم 19 يوليو الجاري ولمدة 10 أيام.

3 وديات للأهلي في معسكر تونس المقبل



وسيتخلل معسكر الأهلي في تونس ثلاث مباريات ودية قوية لرفع جاهزية اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكان الأهلي قد أنهى الموسم الماضي بطلًا للدوري والسوبر المحلي فيما غادر كأس العالم للأندية مع نهاية دور المجموعات.

