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أحمد جودة - القاهرة -

وقع جيسي شنايدر، نجل نجم كرة القدم الهولندي السابق ويسلي شنايدر، أول عقد احترافي له مع فريق أوتريخت.

نجل ويسلي شنايدر يوقع عقده الاحترافي الأول مع أوتريخت

وأعلن النادي المنافس بالدوري الهولندي لكرة القدم في بيان، اليوم الثلاثاء، أن لاعب خط الوسط الشاب/18 عامًا/ وقع عقدًا حتى يونيو 2028، مع خيار تمديد العقد لعام آخر.

وتوج ويسلي شنايدر بالدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا وكأس إيطاليا مع إنتر ميلان عام 2010. كما كان جزءًا من المنتخب الهولندي الذي صعد لنهائي كأس العالم عام 2010 بجنوب إفريقيا، قبل أن يخسر أمام نظيره الإسباني.

وقال جيسي شنايدر: "هذا حلم تحقق"، في حين نشر والده على حسابه بتطبيق (إنستجرام) صورة لهما وهما يحملان قميص أوتريخت.

وكتب ويسلي شنايدر: "أنا فخور بك للغاية. أنضممت إلى نادي أوتريخت في سن الخامسة عشرة، ووقعت أول عقد لك بعد ثلاث سنوات! لقد كوفئت على مثابرتك وعزيمتك".