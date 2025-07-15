نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستقبل نجم ريال مدريد يثير الجدل.. وتصريحات اللاعب تفتح باب الرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل ريال مدريد استعداداته للموسم المقبل 2025-2026، وسط حالة من الغموض حول مستقبل لاعب الوسط داني سيبايوس، الذي ألمح في تصريحات حديثة إلى إمكانية مغادرته الفريق هذا الصيف.

وقال الدولي الإسباني، الذي يقضي حاليًا عطلته الصيفية بعد موسم طويل: "الآن أنا في إجازة بعد موسم طويل، وكل شيء على ما يرام. هذا الصيف مهم بالنسبة لي، وسنتحدث عن مستقبلي بعد بضعة أسابيع. بيتيس كان بيتي، وسيبقى كذلك دائمًا".

وأضاف سيبايوس في تصريحاته لوسائل الإعلام لدى وصوله إلى إشبيلية: "لم أتحدث معهم بعد، لكننا منفتحون على كل شيء. أتمنى أن تبقى الأبواب مفتوحة دائمًا"، في إشارة إلى إمكانية عودته إلى ريال بيتيس.

تصريحات اللاعب لم تمر مرور الكرام، حيث وصلت بسرعة إلى المدرب تشابي ألونسو وإدارة ريال مدريد، الذين لم يخفوا استياءهم من خروج سيبايوس الإعلامي، خاصة وأنه من المعتاد في النادي أن تتم مثل هذه الأمور في هدوء وبعد التشاور المباشر بين اللاعب والمدرب.

وفي هذا السياق، نقلت مصادر من داخل مدينة فالديبيباس الرياضية موقف النادي بوضوح: "سيرحل إذا طلب المغادرة وتم دفع مقابل مادي مناسب"، وهو ما يفتح الباب أمام رحيل اللاعب لكن وفق شروط مالية محددة.

إدارة ريال مدريد لا تُمانع في بيع داني سيبايوس، لكنها حددت مبلغًا يتراوح بين 20 و25 مليون يورو كقيمة مطلوبة لإتمام الصفقة. ومع ذلك، يدرك المسؤولون في النادي الملكي أن عودته إلى ريال بيتيس تبدو معقدة، رغم مشاركة النادي الأندلسي في المنافسات الأوروبية هذا الموسم.

يُذكر أن أحد أبرز العوائق التي قد تعطل هذه الصفقة هو الراتب المرتفع للاعب، إلى جانب رغبته الشخصية في إثبات نفسه مجددًا من أجل دخول حسابات المدرب لويس دي لا فوينتي تمهيدًا للمشاركة مع المنتخب الإسباني في كأس العالم 2026.

