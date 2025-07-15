ريال مدريد يراهن على استعادة أفضل نسخة من فينيسيوس جونيور رغم تراجع مستواه

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أحمد جودة - القاهرة - رغم الأداء المتواضع الذي قدمه فينيسيوس جونيور خلال الأشهر الأخيرة، لا يزال مسؤولو ريال مدريد يثقون بقدرة النجم البرازيلي على العودة إلى مستواه المعهود، كلاعب حاسم يصنع الفارق في اللحظات الكبيرة.

وعلى الرغم من بروز أسماء مثل عثمان ديمبيلي ولامين يامال في سباق الكرة الذهبية لعام 2025، فإن الإحصاءات تشير إلى أن فينيسيوس لا يزال يتفوق عليهما في بعض الجوانب الفردية. حيث يتصدر الجناح البرازيلي قائمة اللاعبين الأكثر قيامًا بالمراوغات وصناعة الفرص في الدوريات الخمسة الكبرى خلال المواسم الخمسة الأخيرة، برصيد 563 مساهمة، ما يعكس قدراته الاستثنائية.

وبحسب ما أورده الصحفي الإسباني خورخي بيكون، فإن إدارة النادي الملكي، بقيادة فلورنتينو بيريز، لا تزال تعتبر فينيسيوس ركيزة أساسية في المشروع الرياضي، وتسعى لتجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2027. ومع أن المفاوضات لتجديده حتى عام 2030 متوقفة حاليًا، فإن كلا الطرفين متفقان على الاستمرار معًا، دون نية للانفصال.

ويُعد الموسم المقبل 2025-2026 بمثابة مفترق طرق حاسم في مسيرة فينيسيوس، حيث يتوجب عليه إثبات أحقيته في الحفاظ على موقعه ضمن التشكيلة الأساسية للمدرب تشابي ألونسو، بعد موسم لم يكن فيه على قدر التطلعات.

وفي الوقت الحالي، يأمل النادي أن يستغل اللاعب عطلة الصيف لاستعادة لياقته الذهنية والبدنية، والعودة بقوة مع بداية الموسم الجديد، وسط توقعات بدور محوري له إذا ما استعاد مستواه الذي جعله أحد أخطر المهاجمين في العالم.

