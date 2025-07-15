نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشامي يستعد للعودة.. برنامج تأهيلي خاص وسفر إلى قطر للكشف النهائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل محمد الشامي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري تنفيذ برنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة التونسي نبيل الكوكي بالتنسيق مع أخصائي التأهيل بالفريق تمهيدا لعودته التدريجية إلى الملاعب.

ووضع الكوكي برنامجا خاصا للشامي يراعي حالته البدنية والطبية وذلك في إطار سعي الجهاز الفني للاستفادة من قدراته الهجومية بعد تعافيه من الإصابة التي خضع على إثرها لعملية جراحية.

ومن المقرر أن يسافر اللاعب إلى قطر يوم 1 أغسطس المقبل لإجراء الكشف الطبي النهائي تحت إشراف الطبيب المعالج الذي أجرى له الجراحة وذلك بهدف الحصول على التقرير الطبي الأخير الذي يحدد موعد عودته الرسمية إلى التدريبات الجماعية مع الفريق.

