نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد شريف: الأهلي جنة كرة القدم في مصر وإفريقيا.. والعودة إليه لم تكن بحاجة للتفكير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأهلي لا يقارن بأي نادٍ آخر، كونه منظومة محترفة وتملك كل أدوات ‏النجاح، وهو ما جعله الخيار الأول له دون تفكير، عند عودته من الاحتراف الخارجي.‏ شريف تحدث لموقع النادي ومنصاته الرسمية عن كواليس عودته للفريق من جديد، مؤكدًا أنه لم يكن هناك مجال للتفكير في الأمر، ‏خاصة أن الأهلي هو المكان الذي صنع اسمه، موضحًا أهدافه التي يسعى لتحقيقها من جديد.‏

وأوضح: دون مبالغة الأهلي هو جنة كرة القدم في مصر وإفريقيا، ويختلف عن أي مكان آخر على كافة المستويات، وهو ‏المكان الذي صنع اسمي، وكان من الطبيعي أن أعود إليه. لدي الكثير من الأهداف، وكل يوم يحمل العديد من التحديات ‏والطموحات لكتابة التاريخ من خلال الفوز بالألقاب وإسعاد الجماهير.‏ وأضاف: عندما تحصل على بطولة في الأهلي لا يستمر الأمر طويلًا، وسريعًا ما يتم إغلاق هذه الصفحة، والبحث عن إنجاز جديد، ‏وهذا هو أحد أهم أسرار نجاح النادي، لأن هناك دومًا إنجازات جديدة تتطلع إليها الجماهير، وهو ما يجعل العمل مستمرًّا من أجل تحقيق ‏هذه التطلعات، وبالتالي تزداد صعوبة المهمة.‏ وأشار شريف إلى أن هناك ضغوطًا عديدة تحيط بالجميع، نتيجة صعوبة المنافسة، ورغبة الجماهير في الفوز بكل المباريات ‏والبطولات، وهو أمر صعب للغاية في ظل متغيرات كرة القدم، مع ضغط المواجهات وتلاحم المنافسات، وأن اللاعبين اعتادوا على ‏التعامل مع هذا الأمر رغم ما يحمله من صعوبات عديدة.‏ وأكمل: اللاعبون في الأهلي دائمًا على قدر المسئولية، وعندما يثق الأهلي بلاعب ويمنحه شرف تمثيله، لا بد أن يكون على قدر هذه ‏المسئولية، وأن يتحلى بالثقة اللازمة بالنفس، وهذه سمة أي مكان كبير، يتطلب من الجميع ضرورة الحفاظ على التركيز والنجاح في ‏تحقيق هذه الأهداف.‏ وانتقل للحديث عن المنافسة داخل الفريق، مؤكدًا أنها قوية للغاية، كما هو معتاد دائمًا بالنسبة للأهلي الذي دائمًا ما يضم الأفضل في ‏كل مراكز، خاصة خط الهجوم الذي تقع على عاتقه مسئولية ثقيلة، ووجود خيارات مميزة يمثل أمرًا إيجابيًّا لمصلحة الفريق، ‏ويمنح الجهاز الفني حرية أكبر في الاختيارات، خاصة مع ضغط المباريات، والمشاركة في العديد من البطولات على مدار الموسم، ‏ومصلحة الفريق واستمرار انتصاراته تأتي على رأس أولويات الجميع.‏ وأضاف: كل اللاعبين في خط الهجوم مميزون، وأتمنى أن أكون إضافة لهم، ولست غريبًا عن الأجواء ولا أجواء النادي ‏بشكل عام، ونتنافس من أجل مصلحة الفريق، وأتمنى أن ننجح معًا في تحقيق أهدافنا بالفوز بكل ‏البطولات، وتحقيق الأرقام التي نسعى إليها في الفترة المقبلة.‏ وشدد شريف على احترامه وتقديره الشديد لكل العروض التي تلقاها في الفترة الماضية، مؤكدًا أن خياره كان الأهلي من ‏البداية، وكان ينتظر الفرصة من جديد، للعودة إلى بيته الذي يمثل رقم 1 بالنسبة إليه على كافة المستويات، فيما توجه بالشكر إلى الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبييرو المدير الفني على ثقته به، لافتًا إلى أنه ‏يتطلع لأن يبذل كل ما لديه لتأكيد جدارته بهذه الفرصة.‏ وأضاف: استفدت بشدة من تجربتي في الدوري السعودي، خاصة أنه يضم العديد من الأسماء المميزة، وتركيزي منصب في ‏الوقت الراهن مع الأهلي. تابعت مباريات الفريق في بطولة كأس العالم للأندية، وتمنيت الذهاب لأبعد نقطة، لكن هذه هي كرة القدم ‏بسبب غياب التوفيق في المباريات، وسوف نعمل على تعويض الجماهير في الموسم الجديد.‏ وأكمل: قبل رحيلي عن الفريق، كان لدي العديد من الأرقام التي أسعى إلى تعزيزها، وهو ما سوف أعمل عليه خلال الفترة القادمة. ‏لا أفكر في أرقام شخصية بقدر اهتمامي بأن يحقق الفريق أهدافه وأن يحصد كل البطولات.‏ وفي ختام حديثه أكد أن جماهير الأهلي عظيمة ولا توجد كلمات تصف عظمتها، وأنه كان يحظى بدعمها وتشجيعها في ‏المدرجات خلال وجوده بالدوري السعودي، وهو أيضًا ما عكسته مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية وتوافد الآلاف منهم ‏على المدرجات من مسافات طويلة.‏