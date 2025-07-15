نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يرفع معدلات اللياقة بفقرة بدنية قوية تحت إشراف لوبيز استعدادًا لمعسكر العاصمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، فقرة بدنية للاعبين خلال مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وتولي الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال، الإشراف على هذه الفقرة، والتي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين استعدادًا للمرحلة المقبلة، بجانب فقرة خفيفة بالكرة.

واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم على ستاد الكلية الحربية، بعد حصول اللاعبين على راحة عقب خوض ودية أورانج مساء يوم الجمعة الماضي.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية ابتداء من غدًا الثلاثاء، حتى يوم 27 يوليو الجاري.