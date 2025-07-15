نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جلسة تنسيقية بين جون إدوارد وعبد الناصر محمد لوضع اللمسات الأخيرة على معسكر الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، جلسة مع عبد الناصر محمد مدير الكرة على هامش مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

شهدت الجلسة الاتفاق على الروتوش النهائية الخاصة بمعسكر الفريق الأول، المقرر انطلاقه غدًا الثلاثاء بالعاصمة الإدارية، استعدادًا للموسم الجديد.

واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم على ستاد الكلية الحربية، بعد حصول اللاعبين على راحة عقب خوض ودية أورانج مساء يوم الجمعة الماضي.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية ابتداء من غدًا الثلاثاء، حتى يوم 27 يوليو الجاري.