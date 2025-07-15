نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يُكثف استعداداته للموسم الجديد بفقرة فنية وتقسيمة قوية على ملعب الكلية الحربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة فنية، خلال مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ملعب ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وحرص الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، على توجيه اللاعبين خلال الفقرة الخططية، ومنحهم التعليمات باستمرار لتنفيذ المطلوب.

وعقب ذلك خاض اللاعبون تقسيمة فنية بطولة الملعب، لتطبيق ما تم عليه في الفقرة الفنية.

واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم على ستاد الكلية الحربية، بعد حصول اللاعبين على راحة عقب خوض ودية أورانج مساء يوم الجمعة الماضي.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية ابتداء من غدًا الثلاثاء، حتى يوم 27 يوليو الجاري