نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يُنظم أول محاكاة ميدانية لتوقف القلب المفاجئ بقطاع الناشئين.. والمُنيري: تدريب واقعي لإنقاذ الأرواح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقام الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز دورة تدريبية متكاملة للأجهزة الطبية لفرق قطاع الناشئين بالنادي بطل دوري أبطال إفريقيا استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

وتضمنت المحاضرات، دورة للإسعافات الأولية وتوقف القلب المفاجئ ومحاكاة بالملعب في حالة حدوث التوقف المفاجئ للقلب الرياضي.

أكد الدكتور مصطفي المنيري، أن نادي بيراميدز هو أول ناد في مصر، يقوم بتلك المحاكاة لتدريب الأجهزة الطبية بقطاع الناشئين على التعامل مع الحالات الحرجة داخل الملعب وخصوصا حالات توقف القلب المفاجئ وبالتأكيد هذا التدريب بالأجواء المشابهة للواقع يحسن من أداء الفريق الطبي للتعامل معها عند حدوثها.

وتمنى الدكتور مصطفى المنيري أن تتكرر تلك التجربة والمحاكاة في جميع الأندية الرياضية لإنقاذ حياة اللاعبين.