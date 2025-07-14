نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يقرر إحالة مصطفى يونس للتحقيق وإجراءات قانونية مرتقبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن النادي الأهلي إحالة مصطفى يونس اللاعب السابق وعضو النادي للتحقيق وذلك بعد مجموعة فيديوهات تضمنت الإساءة للأهلي ورموزه.

وكتب النادي عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "استعرض مجلس الإدارة في اجتماعه، الذي جرى بعد ظهر اليوم، المذكرة المقدمة من الشئون القانونية بالنادي بخصوص مجموعة من الفيديوهات ظهر خلالها عضو الأهلي شهرته مصطفى يونس على بعض المنصات الإعلامية، تضمنت إساءات للنادي ومجلس إدارته بعبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون".



وتابع: "وإزاء ذلك قرر المجلس بالإجماع ما يلي: - إحالة السيد/ مصطفى يونس، عضو النادي، إلى التحقيق بمعرفة الشئون القانونية بشأن ما جاء على لسانه من وقائع واتهامات طالت الذمم المالية، مع إيقافه لحين انتهاء التحقيق".

واختتم: "وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي. - تكليف السيد/ محمـد عثمان، المستشار القانوني للنادي، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد العضو مصطفى يونس، بخصوص ما سرده من وقائع مسيئة للنادي ومجلس إدارته".