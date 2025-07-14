نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يضم محمد شكري لمدة خمس سنوات قادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن النادي الأهلي ضم الظهير الأيسر محمد شكري كثاني صفقات المارد الأحمر بعد نهاية مونديال العالم للأندية.

وكتب الأهلي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "أعلن النادي التعاقد مع محمد شكري قادما من سيراميكا كليوبترا لمدة 5 سنوات".

وتابع: "وقام الكابتن محمد يوسف المدير الرياضي بعد التنسيق مع الكابتن محمود محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على الكرة بإنهاء الأجراءت الخاصة باللاعب.

وجدير بالذكر أن الأهلي قد أعلن من قبل ضم ياسين مرعي مدافع فاركو.