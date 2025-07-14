نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. جورجي جيسوس مديرًا فنيًا لـ النصر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي النصر السعودي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" التعاقد مع المدرب البرتغالي المخضرم جورجي جيسوس، لتدريب الفريق خلفًا للمدرب الإيطالي ستيفانو بيولي.

جيسوس مدربًا لـ النصر السعودي

وكان قد أعلن النصر السعودي عن فسخ تعاقده مع الإيطالي ستيفانو بيولي بالتراضي، بعد نهاية الموسم المنصرم.

ووفقًا لما نشره النادي السعودي، فإن جيسوس وقع عقدًا مع العالمي لمدة موسم واحد، وتحديدًا حتى صيف 2026.

وسبق لجيسوس البالغ من العمر 70 عامًا أن تولى مهمة تدريب الهلال السعودي، قبل إقالته من منصبه في إبريل الماضي بعد الهزيمة أمام أهلي جدة في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويعد البرتغالي جيسوس واحدًا من أهم مدربي العالم في كرة القدم، وسبق له وأن تولي تدريب العديد من الأندية أبرزها بنفيكا وسبورتينج في البرتغال وفلامنجو البرازيلي وفنربخشة التركي والهلال السعودي.

ويستعد النصر لخوض مواجهة نارية أمام اتحاد جدة يوم الثلاثاء الموافق 19 أغسطس القادم، في دور نصف النهائي من مسابقة كأس السوبر السعودي.