نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. ريال مدريد يتعاقد مع ألفارو كاريراس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح ريال مدريد في إتمام التعاقد مع الإسباني ألفارو كاريراس قادمًا بنفيكا البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ريال مدريد يضم ألفارو كاريراس

وأعلن النادي الملكي في بيانه الرسمي، عن توقيع ألفارو كاريراس عقدًا مع ريال مدريد اليوم الإثنين، لمدة 6 مواسم وتحديدًا حتى يونيو 2031، بعدما اجتاز اللاعب الفحوصات الطبية بنجاح.

ووفقًا لما ذكرته بعض التقارير الصحفية، فإن صفقة انتقال ألفارو كاريراس إلى ريال مدريد قادمًا من بنفيكا البرتغالي، كلفت خزينة النادي الملكي 50 مليون يورو.

وقدم الظهير الأيسر الإسباني البالغ من العمر 22 عامًا موسمًا إستثنائيًا مع ناديه السابق بنفيكا، حيث خاض مع الفريق 52 بكافة المسابقات نجح في تسجيل 4 أهداف، وصنع 6 تمريرات حاسمة.