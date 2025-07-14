نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض سعودي لضم نجم المصري مقابل مليون دولار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقت إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة كامل أبوعلي عرضا رسميا من نادي "يلو" السعودي وذلك للتعاقد مع باهر المحمدي نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في صفقة تقدر قيمتها بمليون دولار.

علم دوت الخليج الرياضي من مصادره داخل القلعة الخضراء أن ادارة النادي طالبت الحصول على مبلغ مالي 2مليون دولار نظير الاستغناء عن خدمات اللاعب مؤكدة ان المبلغ المطروح لا يتناسب مع امكانية اللاعب الفنية خاصة بعد تمسك الجهاز الفني به خلال الموسم المقبل.

وأكد المصدر أن إدارة المصري لم تحسم موقفها من العرض حتى الآن حيث من المنتظر أن يعقد نبيل الكوكي

المدير الفني للفريق البورسعيدي اجتماعا مع لجنة التعاقدات خلال الأيام المقبلة لدراسة العرض من كافة جوانبه الفنية والمالية خاصة في ظل رغبة النادي في الحفاظ على القوام الأساسي للفريق.

أوضح المصدر أن مسؤولي النادي استقر على تمديد عقد باهر المحمدي خلال الساعات الماضية خاصة بعد رغبة المدير الفني في استمراره مع الفريق لما يمتلكه من خبرات وامكانيات فنية جعلته أحد الأعمدة الاساسية الذي يعتمد عليها.