نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مودرن سبورت يتعاقد مع الحارس كمال السيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يُعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس عن إتمام التعاقد مع الحارس كمال السيد حارس مرمى الإسماعيلي السابق وذلك ضمن خطة النادي لتدعيم الفريق بعناصر مميزة خلال المرحلة المقبلة.

ويعد كمال السيد، صاحب ال٢٥ عامًا، أحد المواهب المميزة في مركز حراسة المرمى، خامس صفقات فريق مودرن سبورت الصيفية، بعد التعاقد مع محمد أبو جبل ورشاد المتولي وعماد حمدي وأحمد المزهود استعدادًا لإنطلاق الموسم الجديد.