الكشف عن سبب صفعة إنريكي لمهاجم تشيلسي

الكشف عن سبب صفعة إنريكي لمهاجم تشيلسيظهر مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي وهو يضرب جواو بيدرو مهاجم تشيلسي في فوضى عارمة أثناء احتفال اللاعبين بفوزهم المذهل بكأس العالم للأندية على بطل أوروبا.

وأذهل تشيلسي بطل أوروبا ليفوز بالنسخة الأولى من البطولة التي تم استحداثها بنتيجة 3-0 في أداء رائع من فريق المدرب إنزو ماريسكا.

اشتعلت الأجواء خلال المباراة، حتى أن المباراة شهدت طرد جواو نيفيز بسبب شد شعر مارك كوكوريا، لكن الأمور اشتعلت بعد صافرة نهاية الوقت الأصلي، فبينما كان لاعبو البلوز يحتفلون، واجه بيدرو جيانلويجي دوناروما ولويس إنريكي بطريقة دفعت المدرب بعيدا ليستشيط غضبًا ويذهب للإمساك بوجه بيدرو مرتين، لكن في المرة الثانية تحول الأمر إلى صفعة وسقط اللاعب البرازيلي على أرض الملعب.

وسحب إنريكي بعيدًا من قبل الأمن ومدافع باريس سان جيرمان المصاب بريزنل كيمبيمبي بينما شوهد إنزو ماريسكا يتحدث مع دوناروما.