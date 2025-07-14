فريق المغسيل يتوج ببطولة الهواة «شجع فريقك» بنادي صلالة

صلالة ـ من عوض دهيش:

توج فريق المغسيل الأهلي بطلا لبطولة دوري الهواة (شجع فريقك) بنادي صلالة المرحلة الأولى لكرة القدم بعد ان تمكن من الفوز بالمباراة النهائية التي جمعته بفريق الوصل الأهلي بهدف دون مقابل في المباراة النهائية التي أقيمت تحت رعاية المكرم الدكتور بخيت بن سالم بن بخيت بيت فاضل وبحضور الشيخ علي بن عوض الرعود فاضل رئيس مجلس إدارة نادي صلالة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وشهدت المباراة الاثارة والندية والقوة والحماس بين الطرفين وخرج الفريقان في شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف بعد تكافؤ في أداء الفريقين.

وفي شوط المباراة الثاني كان فريق المغسيل أكثر حضورا في المباراة وهاجم بقوة مع اعتماد فريق الوصل علي الكرات المرتدة التي شكلت خطورة علي مرمي المغسيل من خلال لاعبيه الشباب الا ان فريق المغسيل استطاع ومن كرة اللاعب البديل عامر الحمر التي سددها قوية أرضية زاحفة من خارج منطقة الجزاء تسكن شباك مرمي الوصل وحاول بعدها الفريقان؛ الوصل لإدراك التعادل والمغسيل لإضافة هدف آخر الا ان كل المحاولات لم تسفر عن شيء لينتهي الشوط والمباراة بفوز فريق المغسيل بهدف دون رد. وفي نهاية المباراة ألقى أنور فاضل امين سر نادي صلالة كلمة رحب في بدايتها براعي المباراة النهائية والحضور موضحا قائلا نرحب بكم في ختام دوري الهواة لعام 2025م (شجع فريقك لكرة القدم) بنادي صلالة والذي انطلق يوم 2 يوليو الجاري بمشاركة 7 فرق أهلية منتسبة لنادي صلالة وقال تقام هذه المسابقة بشكل سنوي وبإشراف من الاتحاد العماني لكرة القدم وهي مخصصة للفرق الأهلية المنتسبة للأندية الرياضية والولايات والمراكز الرياضية وتقام منافساتها على ثلاث مراحل الأولى علي مستوى الأندية والمراكز الرياضية والولايات والثانية علي مستوى المحافظات والثالثة علي مستوى السلطنة.

وقام راعي المباراة بتكريم الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولي في البطولة، حيث حصل فريق عوقد على المركز الثالث والميداليات البرونزية وفريق الوصل علي وصيف البطولة وحصل على الميداليات الفضية والجائزة المالية للمركز الثاني وتوج فريق المغسيل بلقب كأس البطولة والميداليات الذهبية والجائزة المالية للمركز الأول.