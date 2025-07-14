اليوم .. البادية والعوابي فـي نهائي دوري الهواة بنادي الرستاق

الرستاق ـ من سيف الغافري: تقام اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء المباراة النهائية لدوري الهواة بنادي الرستاق والتي تجمع فريق البادية مع فريق العوابي، وذلك على ملعب النادي الرئيسي واستطاع فريق البادية التأهل للمباراة النهائية بعد فوزه على فريق الأرياف بنتيجة (3/‏2) في مباراة نصف النهائي حيث افتتح الأرياف التسجيل في الدقيقة (43) عن طريق عصام الهطالي، وسجل البادية هدف التعادل في الدقيقة (45) بواسطة أسامة الزعابي، وخلال الشوط الثاني أضاف سلطان الفوري الهدف الثاني للبادية في الدقيقة (75)، وفي الدقيقة (80) سجل اللاعب مصعب الفوري الهدف الثالث للبادية ليصعب من مهمة الأرياف الذي حاول العودة للمباراة من خلال هجماته السريعة ليتمكن اللاعب مهلب المعمري من تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة (87) لتنتهي المباراة بفوز البادية بنتيجة (3/‏2)، أدار اللقاء الحكم أزهر الهلالي، وساعده سلطان العبري، وعبدالمجيد المعولي، وأحمد الشقصي حكما رابعا. وتمكن فريق العوابي من تجاوز فريق الأهلي بهدف نظيف سجله نور الدين المياحي في الدقيقة (12) وحاول الأهلي ادراك التعادل عبر عدد من الهجمات الخطرة التي ضاعت بسبب تسرع ورعونة مهاجميه لتنتهي المباراة بفوز العوابي بهدف نظيف، أدار اللقاء الحكم يونس الغفيلي وساعده أحمد الغافري ومحمد الغافري وعبدالله الخايفي حكما رابعا.

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