الزمالك يعلن إصابة مدافعه أحمد حسام بقطع فـي الرباط الصليبي

القاهرة ـ د.ب.أ: أعلن نادي الزمالك المصري إصابة لاعبه، أحمد حسام، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وأوضح الزمالك في بيان عبر موقعه الرسمي أن الجهاز الطبي أجري فحوصات طبية مكثفة لأحمد حسام لاعب الفريق بعد إصابته في مواجهة ودية أقيمت يوم الجمعة الماضي.

وأضاف البيان أن الفحص الطبي أثبت إصابة أحمد حسام بقطع في الرباط الصليبي، موضحا أن اللاعب سيخضع لجراحة الرباط الصليبي خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن أحمد حسام انتقل لصفوف الزمالك في فبراير الماضي خلال فترة الانتقالات الشتوية، قادما من نادي الجونة، ووقع عقدا يمتد أربعة مواسم ونصف حتى صيف 2029.