نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يعلن التعاقد مع مع عمرو ناصر مهاجم فريق فاركو لمدة 5 مواسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن نادي الزمالك رسميًا، عن التعاقد مع عمرو ناصر مهاجم فريق فاركو لمدة خمسة مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع عمرو ناصر على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع مسؤولي نادي فاركو.

تأتي هذه الصفقة في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الموسم المقبل، من أجل المنافسة على كافة البطولات التي سيشارك فيها الفريق.

وكان الزمالك تعاقد من قبل مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادمًا من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي.