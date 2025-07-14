نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة شؤون اللاعبين تنتهي من الاستماع لشكوى الزمالك ضد زيزو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مازالت أصداء انتقال أحمد زيزو من الزمالك للنادي الأهلي مستمرة، والذي يواصل الفارس الأبيض ملاحقة اللاعب بينما يشكو الأخير من تأخير مستحقاته.



و حضر الفريق القانوني بنادي الزمالك، اليوم الإثنين، جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك في الشكوى المقدمة من النادي ضد أحمد مصطفى محمد سيد "زيزو" لاعب الفريق السابق

وتابع: قام الفريق القانوني بالمرافعة، وتقديم مستندات جديدة تؤكد صحة موقف الزمالك، وتُثبت مخالفة اللاعب لشروط التعاقد وفقًا للوائح المعمول بها.

وواصل: كما أكد الفريق القانوني على قيام النادي الأهلي بتحريض اللاعب على التمرد ضد ناديه، وتركه في وقت حرج للغاية من الموسم، وقبل ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية ونهائي كأس مصر

وفيما يتعلق بشكوى اللاعب ضد نادي الزمالك، والتي يُطالب فيها بالحصول على مستحقاته المتأخرة، فقد تقرر تأجيل الرد عليها إلى يوم 11 أغسطس المقبل، وذلك بناءً على طلب النادي لحين استلام صورة الشكوى والرد عليها بشكل رسمي



وجدير بالذكر أن الأهلي قد أعلن انتقال اللاعب قبل بداية بطولة مونديال العالم للأندية ليشارك في المباراة الأولى أمام إنتر ميامي.