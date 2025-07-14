فضية وبرونزية حصيلة منتخب السباحة فـي بطولة الخليج بالبحرين

امتعاض شديد من إلغاء الفئات السنية قبل انطلاق المنافسات

غياب المستوى الفني .. والبحرين والسعودية تستحوذان على الميداليات

توج منتخبنا الوطني للسباحة القصيرة بفضية وبرونزية وذلك في ختام مشاركته في بطولة الخليج للسباحة القصيرة في نسختها الـ29، التي استضافتها مملكة البحرين خلال الفترة من 11 إلى 13 يوليو الجاري بمجمع خليفة الرياضي، حيث حقق سباح المنتخب الوطني حسين طه الميدالية الفضية في سباق 200 متر فردي، بينما استطاع السباح علي الحسني من الحصول على الميدالية البرونزية في سباق 100 متر حرة. وبعد ختام المنافسات تصدرت البحرين الترتيب العام بعدد الميداليات برصيد 42 ميدالية (19 ذهب و8 فضة و15 برونز)، بينما حلت السعودية في المركز الثاني برصيد 55 ميدالية (12 ذهب و 16 فضية و27 برونز)، وجاءت الكويت ثالثا برصيد 25 ميدالية (7 ذهب و 12 فضة و6 برونز)، ثم سلطنة عمان برصيد ميداليتين (فضية وبرونزية).

بينما حصل السباح الكويتي سعود الشمروخ على جائزة أفضل سباح خليجي، أما جائزة أفضل سباحة خليجية فذهبت للبحرينية سناء الفلاهر، وتوج السباح البحريني سعود غالي بجائزة السباح الأفضل، وحظيت البطولة بمتابعة جماهيرية كبيرة. وعبر عدد من الدول المشاركة عن امتعاضها الشديد من إلغاء الفئات السنية في البطولة وقبل أيام بسيطة من انطلاق المنافسات، واعتبار منافسات البطولة فئة العموم فقط، وخاصة أن عددا من الدول تشارك في هذه البطولة بسباحين من المراحل السنية فقط وفي مقدمتهم منتخبنا الوطني الذي خاص العديد من المعسكرات والتحضيرات داخل وخارج سلطنة عمان واعتمد الجهاز الفني للمنتخب على سباحين من أعمار 13 وحتى 17 سنة فقط ليتفاجأ منتخبنا مثل باقي الدول المشاركة بأن اللجنة المنظمة للبطولة قررت إلغاء جميع الفئات السنية واعتبار البطولة لفئة العموم فقط، هذا الاجراء قبل انطلاق المنافسات أثر على المنافسات بشكل مباشر على سباحي منتخبنا الوطني الذين تنافسوا مع لاعبين تصل أعمارهم أكثر من 24 عاما، كما أن هذا الإجراء غير المنصف من اللجنة المنظمة أدى لانسحاب قطر والإمارات من البطولة قبل أيام بسيطة من المنافسات مما أثر على المستوى الفني والمهاري لبطولات الخليج.

اليوم الأول

منافسات الفترة الصباحية في اليوم الأول للبطولة بدأت بسباق 1500 حرة للفتيات و توجت بالميدالية الذهبية البحرينية لمار حسين وذلك بعد انسحاب قطر والإمارات من المنافسات واقتصار المشاركة في هذا السباق على سباحة واحدة فقط من البحرين، بينما في سباق 1500 حرة للذكور، فقد شارك في هذا السباق 8 سباحين، وتوج بالميدالية الذهبية الكويتي سعود الشرواني بينما حصل على الميدالية الفضية السعودي أحمد العبد، وجاء ثالثا السعودي غانم السهيلي، بينما حل سباح منتخبنا الوطني حمد الحسني في المركز الخامس بعد منافسة كبيرة وشرسة حاول فيها الحسني بلوغ المركز الثالث إلا ان فارق العمر الكبير بينه وبين باقي السباحين حال دون ذلك.

لتتواصل باقي المنافسات بسباق 200 متر صدر للفتيات، والتي توجت بالميدالية الذهبية سباحة المنتخب السعودي مشاعل عياد، بينما حصدت سباحة البحرين لينا الحداد الفضية. وفي سباق 200 متر صدر للذكور، حاول سباح منتخبنا حسين طه البالغ من العمر 14 عاما الحصول على إحدى الميداليات وكان قريبا جدا من المركز الثالث إلا المنافسة الكبيرة منعته من ذلك وحل في المركز الرابع بعد سجال كبير في منافسات هذا السباق، ليحصل البحريني فارس الحداد على الميدالية الذهبية، بينما حصل السعودي عماد الصبياني على الميدالية الفضية، وجاء محمد العتيبي من المنتخب السعودي في المركز الثالث. أما في سباق 50 متر فراشة للفتيات، فقد توجت البحرينية سناء الفلاهر بالمركز الأول، وحلت السعودية لانا الراشد في المركز الثاني، بينما كان المركز الثالث من نصيب البحرينية سارة القروني. وفي سباق 50 متر فراشة للذكور، شهد هو الآخر تنافسا كبيرا بين أبطال الخليج، فقط استطاع السعودي يوسف بوعرير من الفوز بالمركز الأول، وحل وصيفا الكويتي محمد زبيد، بينما جاء في المركز الثالث البحريني أحمد هلال، وحل سباح منتخبنا محمد الوهيبي في المركز الخامس، بينما جاء السباح محمود أولاد ثاني في المركز السابع. سباق التتابع حرة متنوع 800 متر، لم يتمكن سباحو منتخبنا الوطني المكون من علي الحسني وحسين طه ومحمد الوهيبي وخليل الحسني، من حجز مكان لهم في المراكز الثلاثة الأوائل بحكم الأعمار الكبيرة والخبرة المتراكمة لدى المنتخبات الأخرى، ليتمكن المنتخب الكويتي من الحصول على الميدالية الذهبية، بينما ذهبت الميدالية الفضية للمنتخب السعودي، وجاء المنتخب البحريني ثالثا، وحل منتخبنا الوطني في المركز الرابع.

أما في المنافسات المسائية، فقد بدأت المسابقات بسباق 200 متر حرة للفتيات والتي توجت به البحرينية سناء الفلاهر، وحلت السعودية مشاعل عياد وصيفا، وجاءت البحرينية لمار حسين في المركز الثالث. تلا ذلك سباق 200 متر حرة للذكور، حيث توج بالميدالية الذهبية الكويتي سعود الشمروخ، بينما حصل على الميدالية الفضية الكويتي خالد العتيبي، أما المركز الثالث فكان من نصيب السعودي زيد المسيليم، وجاء سباح منتخبنا الوطني علي الحسني في المركز الرابع والذي كان قريبا جدا من الحصول على المركز الثالث إلا أن أجزاء من الثانية منعته من الحصول على الميدالية البرونزية، أما سباح المنتخب الآخر والمشارك في هذا السباق خليل الحسني فقد حل في المركز السابع. لتتواصل المسابقات بإقامة سباق 50 متر ظهر للفتيات، والتي توجت بلقبه البحرينية نور طه، تاركة المركز الثاني للسعودية لانا الرشيد، بينما حلت البحرينية مريم العريض في المركز الثالث. بينما في سباق 50 متر ظهر للذكور، فقد تمكن السعودي علي العيسى من حجز المركز الأول، تاركا المركز الثاني للكويتي محمد زبيد، بينما حل البحريني أحمد هلال في المركز الثالث، وجاء سباحا منتخبنا محمد الفارسي في المركز السادس، ومحود أولاد ثاني في المركز السابع. في سباق 200 متر فراشة للفتيات، استطاعت سباحتا المنتخب البحريني من الحصول على المركزين الأول والثاني، حيث توجت سارة القروني من الفوز بالميدالية الذهبية، وحلت شهد عزيز في المركز الثاني. سباق 400 متر حرة مختلط، تمكن فيه المنتخب البحريني من الفوز بالميدالية الذهبية، بينما ذهبت الميدالية الفضية للمنتخب السعودي. أما في سباق 200 متر فراشة للذكور فقد استطاع السعودي محمد الزاكي من التتويج بلقب السباق، بينما حل الكويتي سعود العنزي في المركز الثاني، وجاء السعودي أحمد المعابدي في المركز الثالث.

أما في سباق 4 في 400 متر حرة مختلط، فقد حصل المنتخب البحريني على المركز الأول وحل المنتخب السعودي ثانيا. وفي أخر سباقات اليوم الأول من المنافسات، وهو سباق 400 متر تتابع، فقد حل المنتخب السعودي في المركز الأول، تاركا المركز الثاني للمنتخب الكويتي، وجاء المنتخب البحريني ثالثا، بينما حصل منتخبنا الوطني على المركز الرابع.

اليوم الثاني

منافسات اليوم الثاني والأخير من البطولة بدأ بسباق 800 متر حرة للفتيات والتي توجت به البحرينية سناء الفلاهر، وجاءت زميلتها في المنتخب لمار حسين في المركز الثاني. بينما في سباق 800 متر حرة للذكور فقط توج به الكويتي سعود الشمروخ، وحل وصيفا السعودي أحمد المعابد، بينما جاء ثالثا السعودي غانم الصلحي، أما سباح منتخبنا حمد الحسني فقد حل في المركز السابع. سباق 100 متر صدر للفتيات شاركت فيه سباحة واحدة وهي البحرينية لينا الحداد والتي توجت بلقبه في ظل انسحاب عدد من الدول عن المشاركة في البطولة بعد تغيير النظام قبل أيام بسيطة من انطلاق المنافسات. بينما في سباق 100 متر صدر للذكور، فقد استطاع السعودي محمد العتيبي من الفوز بالمركز الأول، وجاء زميله في المنتخب سلطان العتيبي وصيفا، بينما حل البحريني عبدالله جمال في المركز الثالث، أما سباح منتخبنا حسين طه فقد حصل على المركز الخامس، وجاء السباح الآخر في المنتخب عبدالله العوضي في المركز السابع. في سباق 200 متر فردي للفتيات، استطاعت البحرينية سناء الفلاهر من الحصول على المركز الأول، تلتها السعودية مشاعل عياد، بينما حصدت البحرينية شهد عزيز المركز الثالث. بداية الغيث وتحقيق الميداليات للمنتخب الوطني بدأ من سباق 200 متر فردي للذكور وذلك بعدما استطاع سباح منتخبنا حسين طه من الحصول على الميدالية الفضية بجدارة وكان قريبا جدا من الحصول على الميدالية الذهبية التي ذهبت للكويتي خالد العتيبي، بينما جاء الكويتي محمد العتيبي في المركز الثالث، أما سباح منتخبنا خليل الحسني فقد حل في المركز السابع. وفي سباق 100 متر ظهر للفتيات استطاعت البحرينية نور طه من الحصول على المركز الأول، وجاءت السعودية لانا الرشيد في المركز الثاني، بينما حصدت البحرينية شهد عزيز على المركز الثالث. أما في سباق 100 متر ظهر للذكور، فقد توجت بلقبه السعودي علي العيسى وجاء الكويتي محمد زبيد وصيفا، وحل الكويتي عبدالله سلطان في المركز الثالث، بينما حل سباح منتخبنا محمد الوهيبي في المركز السادس. بينما في سباق 100 متر حرة للذكور، فقد استطاع سباح منتخبنا علي الحسني من الحصول على المدالية البرونزية على الرغم من تقدمه في بداية السباق وكان قريبا من الحصول على الميدالية الذهبية أو الفضية إلا الخبرة المتراكمة للسباحين المشاركين وفارق العمر الكبير حال دون حصوله على أحد المركزين الأول والثاني، ليحصد السعودي محمد الزاكي على المركز الأول، بينما جاء الكويتي حمود الحمود في المركز الثاني، وحصل سباح منتخبنا الأخر محمد الوهيبي على المركز الخامس.

مقارعة نجوم نجوم

عبر سباحو منتخبنا الوطني عن سعادتهم بتحقيق ميداليتين (فضية وبرونزية) وسط مقارعة نجوم السباحة الخليجية المعروفين والذين يمتلكون خبرات تراكمية كبيرة على مدى السنوات الماضية ولديهم تجارب في بطولات إقليمية ودولية، بينما لا زال سباحو منتخبنا الوطني في بداية مشوارهم في البطولات الخليجية، وأكدوا أن هذه المشاركة ستكون دافعا لهم لمواصلة التدريبات اليومية والمعسكرات التي ستؤهلهم لتحقيق إنجازات قادمة في مختلف البطولات الإقليمية والعربية والعالمية. كما عكست المشاركة في هذه البطولة الخليجية الجهود الحثيثة التي يبذلها الاتحاد العُماني للرياضات المائية والتزامه برفع كفاءة المنتخبات الوطنية وصقل قدرات الرياضيين العمانيين، من خلال برامج إعداد نوعية تُواكب متطلبات المنافسة الخليجية والإقليمية والدولية، وهدف الجهاز الفني للمنتخب الوطني من هذه البطولة إلى تعزيز الجاهزية الفنية والبدنية للسبّاحين، ورفع مستوى الأداء تحضيرًا للاستحقاقات المقبلة، كما سعى إلى إكساب السبّاحين مهارات تنافسية متقدمة من خلال الاحتكاك بمدارس تدريبية مختلفة، وتطبيق برامج تدريبية مركّزة تُحاكي أجواء البطولات الرسمية الكبيرة. كما أن هذه المشاركة هدفت لبناء جيل من السبّاحين القادرين على تمثيل سلطنة عمان خير تمثيل في المحافل الخارجية، وتحقيق نتائج مشرّفة تليق بمستوى الطموح والتطلعات، كما أن السبّاحين أكدوا على جدية الانضباط في المعسكرات المحلية والخارجية، إلى جانب الدعم الفني والإداري المتواصل، اللذين شكلا أرضية خصبة لتحقيق نقلة نوعية في الأداء، وترسيخ ثقافة التحدي والإنجاز لدى سبّاحي الفريق.