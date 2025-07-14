اليوم .. تكريم اللجان العاملة فـي البطولة الآسيوية العاشرة لكرة اليد الشاطئية

ينظم اليوم الاتحاد العُماني لكرة اليد حفل تكريم للجان العاملة التي ساهمت في نجاح البطولة الآسيوية العاشرة لكرة اليد الشاطئية التي استضافتها سلطنة عُمان خلال الفترة من 6 إلى 15 مايو 2025م، وذلك تحت رعاية الشيخ هزاع بن سالم المرضوف السعدي رئيس مجلس إدارة وجهة للتطوير العقاري في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بقاعة الاجتماعات في مبنى اللجنة الأولمبية العمانية والاتحادات الرياضية، بحضور موسى بن خميس البلوشي رئيس الاتحاد العُماني لكرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة إلى جانب أعضاء اللجنة المنظمة وممثلي اللجان العاملة في البطولة. ويأتي هذا التكريم كتعبير عن التقدير للجهود الكبيرة التي بذلها اعضاء اللجان وساهمت نجاح البطولة وعززت مكانة سلطنة عُمان كوجهة رياضية إقليمية رائدة في البطولات الشاطئية . وقد شهدت البطولة الآسيوية العاشرة لكرة اليد الشاطئية مشاركة 9 منتخبات آسيوية في فئة الرجال و4 منتخبات في فئة السيدات حيث كانت البطولة مؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة اليد الشاطئية 2026 التي ستقام في كرواتيا ونجح منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد الشاطئية في تحقيق إنجاز تاريخي بالفوز بلقب البطولة للمرة الثانية في تاريخه، ليضمن تأهله إلى نهائيات كأس العالم. وأشاد موسى بن خميس البلوشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد بالدور الحيوي الذي لعبته اللجان العاملة في إنجاح البطولة حيث عملت بتناغم وكفاءة عالية لتقديم الحدث بصورة مثالية وأكد أن التنظيم المتميز ساهم في تعزيز سمعة سلطنة عُمان كمركز رياضي قادر على استضافة الفعاليات الدولية الكبرى، وأشار إلى أن هذا الحفل يهدف إلى الاحتفاء بالإنجاز التنظيمي وإبراز الجهود الجماعية التي أسهمت في تحقيق هذا النجاح.

وأعلن البلوشي أن الاتحاد العُماني لكرة اليد يخطط لإقامة حفل تكريم خاص لنجوم المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، تقديرًا لإنجازهم في التتويج بلقب البطولة الآسيوية وأكد أن هذا التكريم سيكون بمثابة دافع معنوي كبير للاعبين قبل مشاركتهم في نهائيات كأس العالم 2026 في كرواتيا، والتي ستكون المشاركة التاسعة للمنتخب في هذا الحدث العالمي.

وكشف رئيس الاتحاد عن خطة إعداد طموحة للمنتخب الوطني تشمل معسكرات تدريبية داخلية وخارجية، بالإضافة إلى خوض عدد من المباريات الودية لضمان جاهزية اللاعبين وأعرب عن ثقته الكبيرة في قدرة نجوم «الأحمر» على تحقيق نتيجة مشرفة في كأس العالم، مشيرًا إلى أن الاتحاد سيوفر كل الدعم اللازم لتحقيق هذا الهدف.