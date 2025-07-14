اتحاد اليد يقرر تعيين نبيل البلوشي مدربا لمنتخبنا الوطني الأول للصالات

استعدادا للمشاركة فـي البطولة الآسيوية بالكويت قرر مجلس إدارة الاتحاد العُماني لكرة اليد في اجتماعه الذي عقد ظهر أمس برئاسة موسى بن خميس البلوشي رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء المجلس تعيين المدرب الوطني نبيل بن حسن البلوشي مدربًا للمنتخب الوطني الأول لكرة اليد للصالات وذلك لقيادة المنتخب في الاستحقاقات القادمة؛ أبرزها المشاركة في البطولة الآسيوية التي ستقام في الكويت خلال يناير 2026 والمؤهلة لنهائيات كأس العالم لعام 2026م بالمانيا، وكان البلوشي تولى مهمة مساعد المدرب الجزائري مراد بوسبت في البطولة الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في يناير 2022 بالسعودية. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الاتحاد لتعزيز الأداء الفني للمنتخب الوطني والاعتماد على الكفاءات الوطنية في قيادة المنتخبات الوطنية وأعطى المجلس الضوء الأخضر للمدرب نبيل البلوشي لاختيار مساعد له في هذه المهمة، مما يمنحه مرونة في تشكيل الجهاز الفني الذي سيعمل معه لتحقيق الأهداف المرجوة كما تم تعيين أنور بن محمد البلوشي مديرًا للمنتخبات الوطنية لكرة اليد للصالات وأحمد الجساسي إداريًا للمنتخب لضمان تنظيم العمل الإداري والفني بشكل متكامل. كما قرر المجلس استمرارية الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد للصالات بقيادة المدرب الوطني يحيى بن خميس المعشري ومساعده حسن بن سعيد المعمري مع استمرار أحمد الجساسي اداري المنتخب، ويهدف هذا القرار إلى الحفاظ على الاستقرار الفني والإداري للمنتخب مع التركيز على تطوير اللاعبين الشباب وإعدادهم للمنافسات منها دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب «البحرين 2025» التي تستضيفها مملكة البحرين خلال الفترة من 22 إلى 31 أكتوبر 2025.

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